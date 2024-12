Domenica In, anticipazioni di oggi: Buffon e Bocelli ospiti

Da Andrea Bocelli a Gigi Buffon, è una puntata ricca di stelle quella di oggi domenica 1 dicembre a 'Domenica In'.

Mara Venier aprirà il pomeriggio proprio con il tenore noto in tutto il mondo, che ripercorrerà insieme alla conduttrice i suoi trent’anni di carriera per poi esibirsi al pianoforte con due suoi grandi successi. L’artista proporrà 'Il mare calmo della sera' e 'Con te partirò', contenuti nel suo nuovo album 'Duets', da poco pubblicato e già un successo internazionale.

Alberto Matano interverrà poi nelle vesti di scrittore per presentare il suo primo romanzo, ìVitamia'. Il campione ed ex portiere della Juventus e della Nazionale, Gianluigi Buffon, invece, sarà in studio per un’intervista sulla sua vita e sulla sua carriera di grande sportivo, raccontata anche nel libro autobiografico 'Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi', uscito in questi giorni e già in testa alle classifiche.

Nicoletta Mantovani interverrà per sostenere la Campagna dell’Antoniano di Bologna ‘Operazione Pane’ e ricorderà gli anni felici vissuti al fianco di Luciano Pavarotti fino alla scomparsa del grande tenore, nel 2007. Il cantautore Franco Ricciardi si esibirà infine, con il suo nuovo singolo 'Viernarì'.

Dove e quando vedere la puntata

Oggi, domenica 1° dicembre, la puntata sarà trasmessa a partire dalle 14 su Rai e su Rai Italia.