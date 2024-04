Domenica 7 aprile, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 30^ puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti e le sorprese in studio.

La puntata si aprirà con un ampio spazio dedicato ai Pooh, i quali oltre a presentare i loro prossimi impegni artistici, si esibiranno con alcuni grandi successi come “Uomini soli” e “Pensiero”. L’attore e comico Francesco Paolantoni, sarà protagonista di un’intervista tra carriera e vita privata oltre a presentare la nuova serie comedy ‘Il Santone 2’, visibile su Rai Play da venerdì 19 aprile. Chiara Francini, attrice e conduttrice, presenterà il suo nuovo show ‘Forte e Chiara’, tre puntate in onda su Rai1 da mercoledì 10 aprile, regia di Duccio Forzano. Edoardo Leo, interverrà per presentare la nuova ed attesissima serie tv ‘Il Clandestino’, in onda su Rai1 per sei puntata da lunedì 8 aprile. La giornalista e conduttrice Serena Bortone, si racconterà tra carriera e vita privata oltre a presentare il suo nuovo romanzo ‘A te così vicino’. Ancora spazio alla musica con Matteo Paolillo che si esibirà insieme a LDA con il nuovo singolo “Nun è cos”.