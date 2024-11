Si aprirà con un’ampia intervista a Carlo Verdone, che si racconterà tra carriera e vita privata oltre a presentare la nuova serie ‘Vita da Carlo 3’, in uscita sulle piattaforme dal 16 novembre, la nuova puntata di 'Domenica In', condotta da Mara Venier, in onda oggi domenica 10 novembre alle 14 su Rai 1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi.

Selvaggia Lucarelli parlerà della sua esperienza di giudice a ‘Ballando con le stelle’ oltre a commentare alcuni fatti di cronaca e di attualità, mentre Francesco Arca interverrà per raccontare la sua esperienza di attore e ripercorrerà la tragica vicenda del papà Silvano, deceduto nel 1995 durante una battuta di caccia in Sardegna. Michele Placido e Federica Luna Vincenti, coppia nella vita e sul set, presenteranno il film ‘Eterno visionario’ sulla vita di Luigi Pirandello per la regia dello stesso Michele Placido e Francesco Giorgino sarà in studio per presentare la nuova edizione del suo programma ‘XXI Secolo’, in onda da lunedì 11 novembre, in seconda serata su Rai 1. La cantante Clara, infine, si esibirà con il nuovo singolo “Nero gotico”, già in testa alle classifiche.