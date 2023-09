"Quanto ti sposi con Enrico Mentana?". La domanda a bruciapelo di Mara Venier, durante la puntata di Domenica In di oggi 24 settembre 2023, coglie alla sprovvista Francesca Fagnani. La conduttrice di Belve, compagna del direttore del Tg La7, abbozza un sorriso un po' imbarazzato: "No... contro Enrico?...". Mara Venier vira rapidamente con un assist piùleggero: meglio un weekend con Mentana o con gli adorati cani? "I cani parlano meno", dice Francesca Fagnani, che martedì 26 settembre su Rai 2 aprirà la stagione di Belve, programma cult con interviste irriverenti capaci di mettere a nudo gli ospiti, disposti a rispondere praticamente a qualsiasi domanda. Nessuno ha mai perso le staffe? "Ferrero si è messo la liberatoria nella camicia e se n'è andato con una serie di contumelie... Poi abbiamo fatto pace... All'inizio qualcuno era preso in contropiede, ora sanno cosa li aspetta e vengono tra il contento e il rassegnato.