Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano. La proposta da sogno con vista Torre Eiffel è stata condivisa sul profilo social della coppia: "È questa la vita reale?", ha scritto, incredula, la futura sposa a corredo del video.

La proposta da sogno

Donnarumma ha fatto il grande passo e ha chiesto alla fidanzata di sposarlo e per farlo ha scelto come sfondo la città dell'amore, Parigi, in cui il calciatore vive ormai da tempo in compagnia della sua amata e del loro primo figlio, Leo, nato lo scorso 13 settembre. A poche settimane dall'arrivo del primogenito, Gigi Donnarunna e Alessia Elefante sono pronti per sposarsi.

La proposta arriva adesso, ma i due stanno insieme dal 2016. Lui calciatore portiere del Paris Saint -Germain e della nazionale italiana, lei interior designer. Entrambi di Castellammare di Stabia, si sono trasferiti nel 2021 a Parigi e dal loro amore è nato poche settimane fa il piccolo Leo.

Palloncini, innumerevoli mazzi di rose, candele e l'anello per la proposta. Donnarumma ha bendato la sua Alessia per fare una sorpresa con i fiocchi: ha pensato proprio a tutto, tanto da lasciare la sua fidanzata, e ormai futura sposa, senza parole. Diversi personaggi del mondo dello spettacolo e fan della coppia hanno commentato con un messaggio di congratulazioni: "Vi ho seguito passo dopo passo e ora è arrivata la proposta. Felicissima per voi", ha scritto un utente.