Drusilla Foer, ecco il nuovo album 'Dru'

Esce domani 'Dru', il primo album di Drusilla Foer, che dopo il teatro, la tv (con la co-conduzione di Sanremo 2022), il web e qualche incursione nel cinema (annunciata per il 2024 la sua presenza nella serie Netflix 'Tutto chiede salvezza'), ora saluta l’arrivo del disco di canzoni che le assomiglia, un’ulteriore strada espressiva intrapresa per completare il suo mondo artistico. Lo presenta in anteprima dal vivo, accompagnata da una band di sei musicisti e tre coriste - le Blue Doll’s - con un concerto sold out al Blue Note, dove tornerà il 7, 8 e 9 dicembre prossimi per sei nuovi live (in prevendita da lunedì prossimo su Ticketone).

Pubblicato da Bmg e prodotto da Best Sound, la storica etichetta di Franco Godi che del disco cura personalmente la direzione artistica e gli arrangiamenti, 'Dru' contiene tredici tracce, di cui dodici canzoni inedite, firmate da autori di tante generazioni diverse, fra i quali Pino Donaggio e Maurizio Piccoli, Pacifico e Vittorio Cosma, Mariella Nava, Giovanni Caccamo, Mogol e Donida, Tricarico e Luca Rossetti. Ognuno di loro ha creato piccoli quadri su temi diversi, l’amore ma anche la guerra, l’avversione per il pregiudizio e altri temi da sempre cari all’interprete, con grandi aperture sonore, in uno spettro emotivo nel quale Drusilla si è saputa riconoscere.

Oltre a loro, Ditonellapiaga e Fabio Ilacqua, autori di nuova generazione fra i più ricercati, che hanno composto i due brani che in giugno e in settembre hanno offerto anticipazioni dell’album apparentemente opposte fra loro: la prima ha firmato 'Io ne voglio Ancora', divertissement in chiave dance e dichiarazione di libertà e amore per la musica e per la vita che Drusilla ha cantato in duetto con Asia Argento. Il secondo ha composto per Drusilla 'Tanatosi', un brano dirompente sia nel tema, quello della violenza e della sopraffazione che richiedono un atto estremo di resilienza per restare aggrappati alla vita, sia nelle parole che la voce incide con la precisione di una lama su una musica dal crescendo ossessivo con inattese aperture melodiche carezzevoli. E ancora, per il video dall’impatto emotivo travolgente che lo accompagna. La produzione musicale di 'Tanatosi', come di altri brani dell’album ('Moon in Champagne', 'Amami se puoi', 'Da questa parte'), è di Fausto Cogliati, collaboratore storico di Franco Godi.

C’è un secondo duetto in 'Dru': si tratta di 'Amore… Boh!' e non poteva che portare la firma di Franco Godi per la musica, dal sapore brasiliano, nonché la sua voce in alternanza a quella di Drusilla, mentre il testo è di Gianluca Gori. Nella tracklist non mancano due extravaganze: l’inedito 'Buonanotte Rossana', brano di Lelio Luttazzi, nel quale la voce di Drusilla si accompagna a un’esecuzione originale al piano del Maestro scomparso nel 2010, e 'Giorno ad Urlapicchio', una poesia giocata sull’onomatopea scritta da Fosco Maraini, padre di Dacia e indimenticato antropologo e scrittore toscano. Le sonorità fuori dal tempo e lontane da qualunque indulgenza verso tendenze musicali alla moda sono la cifra stilistica di 'Dru', a proposito del quale la sua interprete scrive: “La musica è il mio grande amore, davanti al quale sono stata sempre in piedi, con lo sguardo arreso di chi è disposto a non essere corrisposto, cercando solo di non arrossire. Un bell’amore, irrorato di pudore e di coraggio, di rabbia e calma, di note giuste e sbagliate, di respiri, pensieri, sorrisi e civetteria. Cantare mi fa essere me, con facilità, intimità, con perdono per ciò che sono”.

Nell’introduzione a 'Dru', la cantante dedica “questo miracolo” al prezioso amico Franco Godi, il produttore e compositore che ha attraversato con successo oltre sei decenni di storia musicale italiana, con intuizioni che lo hanno portato con Drusilla Foer alla terza illuminazione geniale nell’arco della sua vita professionale: già autore di migliaia di jingle pubblicitari, musica per il cinema e per la televisione dagli anni ’60 agli anni ’90 del secolo scorso (per questo soprannominato Mr Jingle), ha poi generato il movimento hip hop italiano, del quale lui e la sua Best Sound sono stati il fulcro per oltre 20 anni nei due decenni a cavallo del terzo millennio, arrivando nel 2015 a Drusilla Foer, della quale ha intuito l’enorme talento e unicità artistica fin dal primo momento.

Prodotto da Franco Godi con la storica etichetta Best Sound, 'Dru' esce con Bmg, in una preziosa confezione da collezione, disponibile in due formati e tre versioni diverse, corredate da testi e fotografie originali (vinile in edizione limitata numerata e cd maxi, del quale una limitata tiratura autografata è in vendita in esclusiva nello store Ibs/Feltrinelli.it). In ottobre Drusilla Foer presenta l’album in alcuni incontri organizzati con Feltrinelli: domani a Milano nello store di Piazza Piemonte, il 10 ottobre al Porto Urbano di Torino, il 19 a Roma, Officina Pasolini, il 23 al Teatro Mazzacorati di Bologna, il 24 a Venezia nell’ambito del Festival delle Idee e il 27 a Firenze, alla Feltrinelli di Piazza della Repubblica.