Dua Lipa agli I-Days 2025, ecco la prima star annunciata

Dopo gli oltre 430mila biglietti dell’edizione 2024 e ancora prima gli oltre 320mila dell’edizione 2023 (dati che segnano un costante aumento di pubblico), la nuova edizione degli I-Days Milano si apre con una prima grande headliner: Dua Lipa. La pluripremiata global popstar da miliardi di stream è il primo nome annunciato dell’attesa concert series italiana e sarà protagonista il 7 giugno 2025 sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura.

I biglietti per questa data saranno disponibili in prevendita My Live Nation dalle 10 di giovedì 19 settembre e in vendita generale dalle 10 di venerdì 20 settembre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Dua Lipa, che ha pubblicato 3 album tra il 2017 e il 2024 raggiungendo in pochi anni un enorme successo di pubblico sia in streaming che live, porterà sul palco milanese il meglio della sua carriera e del suo ultimo lavoro 'Radical Optimism' che contiene brani di grande successo come 'Illusion' e 'Houdini' (questa notte ha ritirato a New York in occasione degli Mtv Vmas il premio per la migliore coreografia proprio per il video di questo singolo).

La celebre cantautrice britannica di etnia albanese-kosovara, riconosciuta per la sua potente voce e il suo stile unico che l’ha fatta diventare uno dei fenomeni pop dell’ultimo decennio, ha costruito in pochi anni una carriera di grande successo portandosi a casa numerosi premi tra cui 3 Grammy Awards e 7 Brit Awards grazie anche a numerose collaborazioni di successo, la colonna sonora del film Barbie e ad album come 'Future Nostalgia' diventato il secondo album più streammato su Spotify di sempre con 12.756 miliardi di stream. Ma non è tutto, Dua Lipa vanta 10 brani che hanno superato il miliardo di stream e 19 brani che hanno superato i 600 milioni di riproduzioni.