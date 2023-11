E' morta Daniela Romano, ballerina della prima edizione di Amici

È morta Daniela Romano, ballerina ed ex concorrente della prima edizione di ‘Amici’, quella del 2001-2002, che nella prima versione si chiamava ‘Saranno Famosi’. L’ex danzatrice aveva 40 anni, ed era nata a Napoli nel 1983. Era malata da tempo. A ricordarla sui social, tra gli altri, il vincitore proprio di quella edizione, Dennis Fantina, che sul suo profilo Instagram pubblica un video in cui si esibiva con lei durante il programma: "Ciao Daniela, fai buon viaggio", scrive Fantina.

A dare la notizia, sui social, Mirna Brancotti, anche lei tra gli allievi quell’anno della scuola di ‘Amici’. “Si stringe lo stomaco, si stringe il cuore…Ci stringiamo noi in un forte abbraccio di dolore…Noi che ti abbiamo vissuta e chiedevamo da lontano, agli altri, come stavi. La vita a volte è davvero crudele per noi essere umani che ancora non riusciamo a comprendere le scelte della Natura. Ti pensiamo, Daniela. Ti pensiamo forte da quaggiù”, scrive Mirna.

Tra i messaggi di cordoglio per la scomparsa della ballerina c’è anche quello di Paolo Idolo, con cui Daniela ebbe una relazione durante il programma, dando vita ad una delle prime ‘love story’ nate tra i banchi della celebre trasmissione di Maria De Filippi: "Hai fatto parte della mia vita in un modo speciale, direi unico. Ti porterò sempre nel mio cuore".