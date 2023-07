È morta Sinead O'Connor, la cantante irlandese aveva 56 anni

La cantante irlandese Sinéad O'Connor è morta all'età di 56 anni. L'artista, che lottava da tempo con problemi di salute, aveva ricevuto il premio 'Classic Irish Album' agli Rte Choice Music Awards all'inizio di quest'anno. Nel 2022 la tragedia del suicidio del figlio 17enne Shane.

L'acclamata interprete di Dublino, ricorda The Irish Times, ha pubblicato 10 album in studio, mentre la canzone 'Nothing Compares 2 U' è stata nominata singolo numero uno al mondo nel 1990 dai Billboard Music Awards. L'artista si era convertita all'Islam nel 2018 cambiando il nome in Shuhada Sadaqat, ma nonostante il nuovo nome ha continuato ad esibirsi come Sinead O'Connor. Nel 2021 aveva pubblicato il libro di memorie 'Rememberings', mentre l'anno scorso Kathryn Ferguson ha diretto un film sulla sua vita.