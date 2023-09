E' morto all'età di 77 anni l'attore Roberto Sturno

Coppia artistica fissa a teatro con Glauco Mauri - Esequie private solo con i familiari, per sua espressa volontà

E' scomparso all'età di 77 anni Roberto Sturno. L'AdnKronos lo apprende da fonti vicine all'attore scomparso. Nato nel gennaio del 1946 a Roma, Sturno aveva nel 1981 formato una coppia artistica fissa a teatro con Glauco Mauri. la Compagnia Mauri-Sturno. Roberto Sturno è morto nella sua casa di Tagliacozzo, in Abruzzo. Da qualche tempo era malato, poi le sue condizioni di salute si sono aggravate. Per sua volontà, le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata, alla presenza dei soli familiari.

(di Enzo Bonaiuto)