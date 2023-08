E' morto Angus Cloud, attore di 'Euphoria' aveva 25 anni

L'annuncio della famiglia: "Aveva appena perso il padre. La battaglia per la salute mentale non si combatte da soli"

Angus Cloud, 25enne attore noto per il suo ruolo nella serie 'Euphoria', è morto. Il decesso è stato annunciato dalla famiglia. La causa della morte non è stata resa nota. Cloud, che pochi giorni fa aveva perso il padre, interpretava il ruolo dello spacciatore Fezco nella serie in cui aveva un particolare legame con il personaggio di Rue, interpretato da Zendaya. Sul decesso dell'attore, come riferisce la Cnn, è stata avviata un'indagine condotta dal dipartimento di polizia di Oakland e dall'ufficio del coroner della contea di Alameda, in California.

Cloud è stato dichiarato morto alle 11.30 di ieri mattina, quando i soccorsi sono intervenuti per un'emergenza medica segnalata. La famiglia dell'attore ha diffuso una nota: "La scorsa settimana" Angus "ha seppellito suo padre e ha sofferto enormemente per questa perdita. L'unico conforto che abbiamo ora è sapere che Angus adesso si è riunito con suo papà, che era il suo migliore amico. Angus non ha mai nascosto la sua battaglia per la sua salute mentale, speriamo che la sua morte possa ricordare ad altre persone che non sono sole e non dovrebbero condurre questa battaglia da sole e in silenzio".