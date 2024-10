L'attore statunitense David Harris, che ha interpretato Cochise nel film cult "The Warriors - I guerrieri della notte" (1979) di Walter Hill, è morto venerdì 25 ottobre all'età di 75 anni nella sua casa di New York in seguito ad un tumore. La figlia Davina Harris ha annunciato la scomparsa al "New York Times".

Nella pellicola tratta dall''omonimo romanzo di Sol Yurick, Harris veste i panni del valoroso Cochise, uno dei membri della banda dei Guerrieri, che affronta un'odissea di una notte dal Bronx a Coney Island, schivando gang votate alla violenza, dopo che i Guerrieri sono stati ingiustamente accusati di aver ucciso il capo di una banda rivale. Il personaggio di Cochise, uno de più riconoscibili del film, contraddistinto dai gioielli tipici dei nativi americani e dai capelli afro con una bandana legata intorno, viene scelto per andare nel Bronx.

Se "The Warriors - I guerrieri della notte" è stato il ruolo più famoso di David Harris, l'attore è apparso anche in serie televisive come "Hill Street giorno e notte", "Il tenente Kojak", "MacGyver", "Crime story", "L'ispettore Tibbs", "Un giustiziere a New York", "E.R. - Medici in prima linea", "Law & Order - Unità speciale) e in 17 episodi come agente di polizia in "New York Police Department". Tra i suoi crediti sul grande schermo figurano "Brubaker" (1980), "Quicksilver - Soldi senza fatica" (1986) e "James White" (2015). (di Paolo Martini)