L'attore giapponese Kenpachiro Satsuma, che ha indossato il costume di Godzilla per oltre un decennio, è morto all'età di 76 anni a causa di complicazioni dovute a una polmonite interstiziale, che gli era stata diagnosticata nel novembre scorso. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua famiglia sui social media.

Satsuma iniziò negli anni '70 a lavorare con la casa cinematografica giapponese Toho che produceva i film della popolare saga del dinosauro atomico, che nel 1954 inaugurò il 'cinema dei mostri'.

Interpretò Hydrax in "Godzilla - Furia di mostri" (1971) e Gigan in "Godzilla contro i giganti" (1972) e "Ai confini della realtà" (1973). Nel 1984 Satsuma fu destinato ad assumere le sembianze di Godzilla in una nuoca serie di film: debuttò con "Il ritorno di Godzilla" (1984), seguiti da "Godzilla contro Biollante" (1989), "Godzilla contro King Ghidorah" (1991), "Godzilla contro Mothra" (1992), "Gojira VS Mekagojira" (1993), "Monster Planet of Godzilla" (1994), "Gojira VS Spacegojira" (1994). "Gojira VS Destroyer" (1995) è stata la sua ultima interpretazione.

Satsuma aveva sviluppato una propria forma di arti marziali che lo aveva aiutato a rimanere calmo e concentrato durante le riprese di Godzilla. La dedizione di Satsuma alla sua arte è stata senza pari, poiché sopportava condizioni estenuanti all'interno del pesante e ingombrante vestito di Godzilla. La sua capacità di trasmettere le emozioni e le sfumature del mostro iconico senza proferire una sola parola è stata una testimonianza del suo straordinario talento e del suo impegno nel ruolo. Oltre alle richieste fisiche del personaggio, le performance di Satsuma hanno fornito profondità e umanità a Godzilla, rendendo la creatura un simbolo sia di distruzione che di redenzione.

L'attore si era anche opposto con forza alle interpretazioni di Godzilla in computer grafica, in particolare al film del 1998. Satsuma ha partecipato a molte convention dei fan di Godzilla in tutto il mondo.

Kenpachiro Satsuma era nato come Yasuaki Maeda nella prefettura di Kagoshima il 27 maggio 1947. Dopo aver lavorato in un’acciaieria, nel 1967 era entrato a far parte del Nikkatsu Acting Institute e aveva iniziato a recitare in film con i nomi d’arte di Ryoma Kusaka e Kengo Nakayama e svolgendo spesso il ruolo di stuntman in film di azione.

Secondo le parole dI Kenpachiro Satsuma, "La serie di Godzilla è un'opera di fantasia. È un film, un dramma, un mito. Godzilla è un simbolo delle armi nucleari e del loro potere devastante. È una questione molto importante, e spero che la gente lo capisca attraverso i nostri film".