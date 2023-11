"Quello che mi rende davvero felice è essere libera di essere me stessa, con i lati oscuri e con quelli più luminosi"

"A me piace l'idea di dare fastidio senza fare niente di male. Quello che mi rende davvero felice è essere libera di essere me stessa, con i lati oscuri e con quelli più luminosi". Così Elodie, ospite ieri sera di Fabio Fazio a 'Che tempo che fa' su Nove, parlando delle polemiche seguite a foto e video di 'A fari spenti'. "Io devo comunicare, altrimenti non avrei senso di esistere - ha detto - Quel poco che ho capito dalla vita cerco di condividerlo".

"Io ho fatto parte di una minoranza. Anche al liceo, se vedevo delle ingiustizie, le vivevo sulla mia pelle, ho sempre discusso", ha affermato nel corso dell'intervista. "Ora che ho l'opportunità di potermi esprimere e di poter parlare per altri, se posso farlo, ben volentieri", ha aggiunto riguardo al suo impegno per i diritti Lgbt.

Parlando di Redlight, Elodie ha spiegato che "è un progetto nato dalla mia prima volta al Forum. Il giorno dopo ho riguardato tutte le riprese e ho notato che la parte centrale mi annoiava un po'. In due mesi ho fatto i pezzi con i visual per portare qualcosa di nuovo allo show, non mi andava di ripetermi". E sulla cover di 'Redlight' ha sottolineato: "Questo è il regalo della mia vita. Stavo corteggiando Manara da un po' di anni. Ho scoperto il corpo delle donne tramite i suoi disegni".

Poi il cinema. "Hai avuto altre proposte cinematografiche?" ha chiesto Fazio. "Sì. Ne sto valutando una... devo studiare tanto - ha risposto Elodie - Però vorrei provare".