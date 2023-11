La vita di Elon Musk diventa un film. Ad avere in lavorazione il biopic, riporta Hollywood Reporter, è la casa di produzione cinematografica A24 che ha incaricato per la regia 'Darren Aronofsky', conosciuto per 'The Whale'. A24 ha opzionato la nuova biografia del controverso Ceo di Tesla Motors e SpaceX di Walter Issacson, che sarà trasformata in un adattamento cinematografico. Aronofsky dirigerà e produrrà il film con la sua società di produzione Protozoa Pictures.

Aronofsky ha già collaborato con A24 in 'The Whale', per il quale la star Brendan Fraser ha vinto un Academy Award. Secondo quanto riporta Thr, l'accordo per le opzioni sul libro è stato altamente competitivo con i migliori studi e registi in corsa. Pubblicato da Simon & Schuster, il libro di Isaacson esplora l'educazione del cinquantaduenne in Sud Africa da parte di un padre ingegnere "carismatico e fantastico", Errol Musk, e di una madre dietista, Maye Musk, che ora lavora come modella. Isaacson ha seguito Musk per due anni e ha partecipato alle sue riunioni, ha visitato le fabbriche delle sue aziende e ha trascorso ore a intervistare Musk e la sua famiglia, amici, colleghi e apparenti avversari.

Nel 2022 Tesla aveva venduto un milione di auto elettriche e SpaceX aveva lanciato 31 razzi nello spazio. Non è la prima volta che una biografia di Issacson diventa un film: il volume su un pioniere della tecnologia, il co-fondatore di Apple Steve Jobs, è stato trasformato in un film con Michael Fassbender nel ruolo del Ceo di Apple e Danny Boyle che dirige una sceneggiatura di Aaron Sorkin. La sceneggiatura basata sulla biografia di Isaacson si concentrava su tre presentazioni di Jobs che definivano la sua vita e il suo ruolo in Apple. I dettagli sull'adattamento cinematografico di Elon Musk non sono stati al momento rivelati.