Elton John è tornato a casa oggi dopo aver trascorso una notte in ospedale, dopo essere caduto nella sua villa di Nizza, in Costa Azzurra. Il cantante, 76 anni, è stato portato al reparto ortopedico del centro ospedaliero 'Principessa Grace' del Principato di Monaco dove è stato curato per lievi ferite.

La rockstar è stata ricoverata domenica 27 agosto "a seguito di un incidente nella sua casa nel sud della Francia", ha confermato un portavoce alla Bbc News. "Elton John si è recato all'ospedale locale come misura precauzionale", ha continuato il portavoce. "Dopo gli accertamenti, questa mattina è stato immediatamente dimesso e ora è a casa e in buona salute".

Elton John ha trascorso l'estate in Francia con il marito David Furnish e i loro due figli dopo aver completato il suo lungo tour Farewell Yellow Brick Road a luglio.Un mese prima, si era esibito sul Pyramid Stage del Glastonbury Festival, segnarono il ritiro della rockstar dai tour dal vivo, anche se il cantante non ha escluso esibizioni occasionali in futuro. Recentemente ha anche testimoniato per la difesa al processo di Kevin Spacey, che alla fine ha visto l'attore prosciolto dall'accusa di violenza sessuale.