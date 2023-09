Emanuele Filiberto di Savoia e Clotilde Courau. Un matrimonio che dura da 20 anni e di cui l'erede dei Savoia ha parlato a Verissimo nella puntata di oggi, domenica 17 settembre. "Io non rimpiango un secondo della mia vita con lei. Siamo cresciuti insieme e siamo complici. In 20 anni di matrimonio ci sono stati anche momenti difficili, ma i momenti belli sono stati di più", dice a Silvia Toffanin che gli fa notare come i giornali lo ritraggono spesso in compagnia di qualche amica e non della moglie.

"Ho tanti amici e amiche", replica, sottolineando di aver "una grande fiducia in Clotilde e lei in me, dopo 20 si è arrivati a una giusta maturità". E rispondendo alla domanda se perdonerebbe un tradimento, Emanuele Filiberto afferma: "Io perdonerei perché l'amore che c'è è molto più forte di una scappatella". E alla domanda se si siano mai perdonati a vicenda risponde: "Io chiedo perdono ogni giorno".