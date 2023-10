Emma Marrone, ospite oggi di Domenica In, nell'intervista con Mara Venier ricorda commossa il papà, scomparso dopo una malattia. "Avrei fatto di tutto per lui ma non potevamo fare niente, mi ha fatto molto male vedere mio padre soffrire tanto", dice la cantante. "

"Avrei fatto di tutto per lui ma non potevamo fare niente, mi ha fatto molto male vedere mio padre soffrire tanto. Ci sono leucemie più curabili e meno violente, nel caso di mio padre c'è stato un concatenarsi di eventi che non ha reso possibile la salvezza. La cosa che devo ancora curare e che mi ha devastato più della morte stessa, è stato vedere il mio supereroe, bello, grande, diventare sempre più piccolo, sempre più sofferente e sentirmi inerme davanti a tutto questo", dice l'artista, che lancia un appello a sostengo dell'Admo, l'associazione donatori midollo osseo.

"Informatevi su come diventare donatori: è una cosa così bella che potete fare per voi stessi ma anche per gli altri, mi raccomando diventare donatori". L'intervista prosegue tra ricordi e commozione: "Non c'è mai stato il 'non detto' nella nostra casa, gli ho sempre detto che gli volevo bene. Non c'è stato un giorno in cui non gli abbia detto 'ti amo, buonanotte papà'. Ci sentivamo 7-8 volte al giorno, sempre. Sono stata con lui fino all’ultimo, quindi non ho rimpianti. Gli ho promesso molte cose e le sto realizzando", conclude.