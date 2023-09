Emy Buono: "Basta con porno e soldi facili, mi sono rifugiata in convento"

Dopo aver guadagnato oltre 40mila euro su OnlyFans Emy Buono, l'ex concorrente de' 'La Pupa e il Secchione', ha detto basta al porno e si è ritirata in convento. "Mi sono pentita perché mi sono accorta che la dignità vale più dei soldi - ha detto la 24enne Emy Buono, ospite in studio di 'Fuori dal Coro' -. Sono stata offuscata dai soldi, devo essere sincera. Si guadagna veramente tanto. La mia famiglia, però, ha anche smesso di parlarmi. L'unica che mi è stata accanto è stata mia madre, ma non accettava chiaramente il mio lavoro e non ha mai voluto neanche un euro da me". Alla domanda su 'che cosa le abbia fatto cambiare idea' replica: "Le violenze che mi facevano sui social, non avevo più la stessa luce che ho sempre avuto prima di OnlyFans" spiega. "Sono stata in convento e, sicuramente, ci ritornerò perché le suore sono le uniche persone che non mi giudicano" conclude.