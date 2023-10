La conduttrice nel salotto di Silvia Toffanin: "Due mesi in ospedale"

"Ho rischiato di morire". Enrica Bonaccorti racconta a Verissimo gli ultimi mesi durissimi, con un intervento complicato e una lunga convalescenza. "Sono stata due mesi e mezzo in ospedale, dai primi di luglio a settembre. Avevo un grande affanno, mi sentivo molto stanca. Una notte mi sono sentita male, ho avvertito mia figlia Verdiana. Non ricordo granché, mi sono ritrovata in ospedale, il corpo mi bruciava", dice la conduttrice a Silvia Toffanin.

"Credevano fosse un rene, mi hanno operata. Invece poi dalle analisi hanno capito che avevo il cuore a pezzi. Avevo tutte le arterie ostruite, mi hanno operata subito. Sono stata otto ore a cuore aperto, con 5 anestesie totali", dice. "Ho ricevuto tanto affetto, tanti abbracci che mi hanno fatto tanto bene. Mia figlia Verdiana mi è stata vicinissima in ogni momento, è stata splendida", racconta. "Ho cambiato completamente stile di vita. Sono contentissima di questa nuova vita pulita che ho. Devo muovermi, camminare. Ho smesso di fumare. Fumavo da quando avevo 16 anni, non avrei mai pensato di smettere".