Ermal Meta, dall'8 marzo in radio 'L'unico pericolo'

Il nuovo singolo del cantautore anticipa l'album in uscita in primavera

Sarà in radio e sulle piattaforme digitali dall’8 marzo il nuovo singolo di Ermal Meta 'L’unico pericolo' (Columbia Records/Sony Music). Il brano in presave e preadd, anticipa l’uscita del nuovo album di inediti del cantautore in primavera ed è una riflessione sulla condizione di fragilità in cui ci si trova mettendosi completamente nelle mani dell’altra persona.

"La devozione nei confronti di qualcuno porta con sé un pericolo, forse l’unico. E bisogna fidarsi davvero di chi ha l’interruttore del tuo cuore nella sua mano. A volte si tratta solo di fortuna", afferma il cantante, che ha anche annunciato un nuovo tour che lo porterà questa estate sui palchi più importanti della penisola. Uno spettacolo nuovo che segna il ritorno alla dimensione live in un anno per lui molto importante. I biglietti del tour, organizzato e prodotto da Friends and Partners e Vertigo, sono in prevendita su TicketOne.

Qui il calendario: 13 luglio Festival della Bellezza, Teatro Romano – Verona, 18 luglio Anima Festival, Anfiteatro dell'Anima – Cervere (Cn); 19 luglio Live in Genova, Arena del Mare – Genova; 28 luglio Anaxum Festival, Arena del Marinaretto - Palazzolo Dello Stella (Ud); 11 agosto La Versiliana Festival, Teatro La Versiliana – Marina di Pietrasanta (Lu); 21 agosto Oversound Music Festival, Piazza Libertini – Lecce; 24 agosto Sotto Il Vulcano Fest, Anfiteatro Falcone e Borsellino – Zafferana Etnea (Ct); 25 agosto Dream Pop Fest, Teatro di Verdura – Palermo; 5 settembre Roma Summer Fest, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Cavea - Roma; 14 settembre Carroponte – Sesto San Giovanni (Mi).