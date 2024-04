Ermal Meta, il nuovo album e la dolce dedica per la figlia Fortuna

'Buona fortuna' esce il maggio: 12 fotografie musicali per fissare i ricordi. "Quando mia figlia sarà abbastanza grande da poter capire la musica, se vorrà sapere come vedevo il mondo aspettandola, potrà ascoltare queste canzoni e conoscermi un po’ di più"

Un album di memorie: 12 fotografie musicali da condividere con il pubblico ma soprattutto con la figlia, che nascerà giugno e si chiamerà Fortuna, "per farle vedere che cosa vedevano i miei occhi e cosa sentiva il mio cuore nel periodo in cui l'aspettavo", dichiara Ermal Meta pronto a regalare un nuovo lavoro discografico. Esce, infatti, il 3 maggio il nuovo album di inediti dal titolo 'Buona Fortuna' (Columbia Records/Sony Music https://Columbia.lnk.to/BuonaFortuna). Un album che "amo profondamente, diverso da tutti gli altri" che rappresenta una sorta "viaggio dentro me stesso", racconta il cantautore che, insieme a Noemi, presenterà il concerto del primo maggio a Roma.

In questo nuovo lavoro Ermal intende fissare i ricordi: "Quando mia figlia sarà abbastanza grande da poter capire la musica, se vorrà sapere come vedevo il mondo aspettandola, potrà ascoltare queste canzoni e conoscermi un po’ di più. Questo è un disco di memorie che cambieranno rimanendo scolpite dentro di me". Una riflessione, dunque, sul reale significato della parola fortuna, vista da diverse angolazioni, e anche una dedica speciale a Fortuna, la figlia che Ermal e la sua compagna stanno aspettando. Il nome della bambina, come racconta Ermal è stato scelto insieme alla compagna Chiara mentre era intento a rimaneggiare il testo del brano 'Ironica'.

Sulla copertina, da una balena bianca di melvilliana memoria partono dodici fili, undici bianchi e uno rosso, che si uniscono alle altrettante tracce che compongono album, ad ognuna delle quali è associato un simbolo. Il filo rosso conduce alla title track “Buona Fortuna”, rappresentata dal simbolo più importante che è quello della bussola. Nell’album due featuring d’eccezione: Jake La Furia in “Male più non fare”, singolo apripista dell’intero progetto, uscito lo scorso dicembre, e Levante in “Io e te”.

L’uscita dell’album, disponibile nei formati cd, vinile nero e vinile colorato autografato in esclusiva per Amazon.it, è accompagnata in radio dal nuovo singolo “Mediterraneo”: “un luogo, un viaggio circolare in cui si incontrano anime e storie. Per ogni sguardo c’è una differente visione di quello che il Mediterraneo rappresenta”.

“Buona Fortuna” sarà il cuore pulsante del nuovo tour di Ermal Meta in partenza il 13 luglio dal Teatro Romano di Verona che lo porterà questa estate sui palchi più importanti della penisola. Il calendario: Teatro Romano – Verona (13 luglio); Anfiteatro dell’Anima – Cervere (18 luglio); Arena del Mare – Genova (19 luglio); Arena del Marinaretto - Palazzolo Dello Stella, Ud (28 luglio); Teatro La Versiliana – Marina di Pietrasanta, Lu (11 agosto); Piazza Libertini – Lecce (21 agosto); Anfiteatro Falcone e Borsellino – Zafferana Etnea - Ct (24 agosto); Teatro di Verdura – Palermo (25 agosto); Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Cavea - Roma (5 settembre); Carroponte – Sesto San Giovanni - Mi (14 settembre).