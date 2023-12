Esce venerdì l'album live 'Il concerto' di Venditti e De Gregori

Si intitola 'Il Concerto' e il riferimento diretto è al tour di Antonello Venditti e Francesco De Gregori, ora diventato anche album live - in uscita venerdì - che ha riempito stadi, teatri e altre grandi location lungo tutto lo Stivale e che proseguirà il 15 dicembre allo Stadium di Rimini, il 19 dicembre al Mandela Forum di Firenze e il 23 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma. Il disco - disponibile in digitale e nelle versioni cd, vinile 180 grammi e vinile edizione autografata e numerata - prodotto da Columbia Records / Sony Music, contiene 17 brani, tra i più iconici delle carriere dei due cantautori romani.

Si parte con 'Bomba o non bomba' per proseguire con 'Modena', 'Bufalo Bill', 'Dolce signora che bruci', 'Peppino', 'Generale', 'Sotto il segno dei pesci', 'San Lorenzo', 'La donna cannone', 'In questo mondo di ladri', 'Rimmel', 'Notte prima degli esami', 'Il vestito del violinista', 'Ricordati di me', 'Sempre e per sempre', 'Buonanotte fiorellino', per chiudere con 'Roma Capoccia', per quella che nelle note discografiche viene descritto come "non una semplice greatest hits dal vivo, ma una visione artistica sul modo di affrontare la musica, con introspezione, con passione, con un suono straordinario", per "un disco che cattura l'essenza stessa della musica come linguaggio universale che parla al cuore e alla mente, unendo in un dialogo armonico i distinti stili musicali".

Ai due artisti, si uniscono i componenti della band formata da Alessandro Canini alla batteria, Danilo Cherni alle tastiere, Carlo Gaudiello al piano, Primiano Di Biase hammond, Fabio Pignatelli al basso, Amedeo Bianchi al sax, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle pedal steel guitar e al mandolino, con Fabiana Sirigu e Roberta Palmigiani al violino, Laura Ugolini e Laura Marafioti coriste. Il primo concerto di Venditti & De Gregori che ha dato inizio al tour data 18 giugno del 2022 e ha avuto come scenario lo stadio Olimpico di Roma.

