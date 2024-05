Il conflitto in Medio Oriente continua ad essere protagonista dell'Eurovision Song Contest 2024. Quest’anno, la partecipazione di Israele ha suscitato diverse polemiche e oggi a Malmo, in Svezia, dove si svolge la kermesse canora, sono attese migliaia di persone per diverse manifestazioni. La protesta più significativa è quella pro-Palestina, che è partita dalla centrale Stora Torget. Circa 25.000 persone provenienti da tutta la Svezia, Danimarca e altri Paesi sprendono al corteo, che attraversa le vie del centro di Malmo fino a un palco dove gli artisti si esibiranno in un concerto di protesta.

Prima della kermesse si svolgerà l’evento di benvenuto per la delegazione israeliana all’Eurovision, organizzato dall’Associazione di Amicizia Svezia-Israele. La polizia ha predisposto un piano di sicurezza completo per tutta la durata della settimana dell’Eurovision. Questa sera la seconda semifinale dell'Eurovision dove si esibirà anche Angelina Mango e la giovane cantante israeliana, Eden Golan, la cui partecipazione è stata molto contestata.