Andrà in onda alle 21 su Rai 1, Rai Radio 2, RaiPlay. In gara, sul palco della Malmö Arena, Angelina Mango insieme agli altri 25 finalisti

È tutto pronto per la finale di stasera 11 maggio dell'Eurovision Song Contest 2024, che vedrà in gara, sul palco della Malmö Arena, Angelina Mango insieme agli altri 25 finalisti: i 20 artisti selezionati durante le due semifinali, più la vincitrice uscente Svezia e i 'Big Five': Spagna, Francia, Regno Unito, Germania e Italia. "Dopo lo straordinario ascolto della seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest (14% di share con quasi 3 milioni di telespettatori; +6 punti % di share rispetto allo scorso anno)", ha dichiarato ieri il direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, Marcello Ciannamea, "grazie anche alla magnifica performance di Angelina Mango e all'irresistibile coppia di commentatori Mara Maionchi e Gabriele Corsi, tutta l'attesa si concentra sulla finale di stasera, in onda in prima serata su Rai 1, che vedrà Angelina in gara con tutto il nostro sostegno e con quello dell'Italia intera".

Le sorprese

Tante sorprese costelleranno l'ultima serata della 68ª edizione dell'Eurovision Song Contest, che segna il 50° anniversario dalla storica vittoria degli Abba a Brighton. Dopo l'omaggio alla musica svedese e agli Alcazar, grandi vincitrici dell'Eurovision torneranno sul palco per rendere omaggio al quartetto campione d’Europa cinquant’anni fa, proponendo la loro “Waterloo”: Charlotte Perrelli, classe 1974 (anno della vittoria degli Abba) e vincitrice per la Svezia nel 1999. Insieme a lei, Carola, l'artista che con la sua vittoria a Roma ha portato il festival a Malmö per la prima volta nel 1992, e Conchita Wurst, vincitrice per l'Austria 10 anni fa sul palco di Copenaghen.

A intrattenere il pubblico nell'attesa dei risultati del voto ci sarà la performance della vincitrice uscente Loreen, la prima donna ad avere conquistato due Eurovision, che interpreterà la canzone che ha portato al trionfo di Liverpool 'Tattoo' e il nuovo singolo 'Forever'. Ma non è tutto: ci saranno altre sorprese per chi si connetterà. La giornata di oggi segnerà l'arrivo a Malmö di Mara Maionchi per raccontare insieme a Gabriele Corsi la finalissima che si disputerà alla Malmö Arena. Mario Acampa sarà invece il portavoce, annunciando il risultato del voto della giuria italiana durante la serata finale.

Dove vedere la finale

La finale sarà trasmessa anche in diretta radio e video su Rai Radio 2 (canale 202 del digitale terrestre e TivùSat), condotta da Diletta Parlangeli e Matteo Osso. La coppia darà spazio alla grande musica internazionale, svelerà retroscena e racconterà la gara dei semifinalisti. Rai Pubblica Utilità renderà interamente accessibile la finale anche attraverso la Lingua dei Segni su un canale dedicato di RaiPlay.

Ben 11 performer, sordi e udenti, che hanno iniziato la loro preparazione attraverso prove da remoto, interpreteranno in Lis (Lingua dei Segni Italiana) e in Isl (Lingua dei Segni Internazionale) sia le 26 canzoni in gara sia le canzoni degli ospiti, restituendo ritmo ed emozioni di ciascuna performance sia al pubblico a casa che a quello presente in studio. Due interpreti invece tradurranno in Lis la parte di conduzione. La diretta sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay e sarà diffusa in tutto il mondo grazie a Rai Italia.