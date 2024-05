Eurovision Song Contest, finale con Angelina Mango - Ascolta

Non tutti lo sanno ma l'Eurovision Song Contest, che quest'anno vede Angelina Mango, tra i 5 big qualificati di diritto alla finale di sabato a rappresentare l'Italia, con la sua canzone, la Noia, vincitrice del 74º Festival di Sanremo è nato su esempio del Festival della canzone italiana di Sanremo e del Festival internazionale della canzone, organizzato dalla Rai dal 1955 a Venezia. Quest'anno la 68ª edizione si tiene in Svezia alla Malmö Arena, dove Angelina che compete per ripetere il successo toccato ai Måneskin nel 2021 a Rotterdam, ha infiammato tutti, palco, pubblico e non solo con una performance eccezionale in tutto e per tutto, compresa la mise realizzata da Marco De Vincenzo, direttore creativo di Etro. Ma come nasce esattamente l'Eurovision?