Corteggiato da Pier Silvio Berlusconi, Fabio Fazio gli ha ricordato che per ora è impegnato con il Nove, per ora. Del resto anche il papà dell’attuale amministratore delegato di Mediaset, Silvio Berlusconi, mostrò di apprezzare il conduttore di ‘Che tempo che fa’, dicendo non avrebbe avuto problemi a prenderlo a Mediaset.