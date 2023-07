Fabrizio Corona annuncia canale di gossip su Telegram: "Tremate!"

"Ci vediamo il 6 luglio. Tremate". Con il consueto stile provocatorio, Fabrizio Corona annuncia la nascita di un suo canale premium su Telegram che dispenserà notizie di gossip agli abbonati. "La rivoluzione sta arrivando, ascoltate e preparatevi", ha scritto ieri sera su Instagram prima di pubblicare un video dove ha spiegato: "Sono stato bannato da Instagram, da Facebook. In televisione non ci vado più perché la televisione non esiste più. Mi hanno ridato il profilo Instagram ma come tutti devo parlare il linguaggio ipocrita delle policy dettate dall'impero del politically correct, che ci vuole tutti mezzi fro.. ed educatissimi, anche quando pensiamo. Se mi guardo bene intorno vedo che le edicole sono diventate buone per vendere bevande ghiacciate. I giornali non esistono più. Internet ha cancellato, distrutto, devastato un'industria e così tutta l'informazione si è trasformata in un grande commento del primo coglio.. che si sveglia con 10 milioni di follower e ci dice come mangiare, come scopare, come pensare, quello che dobbiamo fare e ciò che è giusto".

Poi l'annuncio del nuovo progetto: "Di fronte a tutto questo, ho creato un mio logo, sulla mia piattaforma Telegram, che non se la meno troppo con le censure, dove finalmente potrò tornare ad essere quello che sono sempre stato, libero di esprimermi come fossi a tavola con i miei amici, quelli che mi seguono da trent'anni. Da giovedì 6 luglio, alle ore 14, potrete unirvi al mio canale Fabrizio Corona Premium su Telegram, dove tornerò a fare quello che è più nelle mie corde: dire la verità, su tutto, su tutti. Raccontarvi esclusive, le storie dei personaggi. Vi sarà data anche la possibilità a tutti voi di cominciare a guadagnare, di fare reportage insieme a me e di entrare a far parte di un gruppo libero, di una community, di un movimento. Siamo cani sciolti e non abbiamo bisogno dei grandi gruppi mediatici per far arrivare le nostre notizie. Dimostreremo ancora una volta che si può cambiare un sistema, inventando un nuovo orizzonte insieme. Vi aspetto il 6 luglio sul mio nuovo canale premium telegram", ha concluso.