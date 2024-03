Faccia a faccia Meloni-Schlein, ma è lo sketch di Francesca Reggiani

Francesca Reggiani torna in scena al Teatro Ambra Jovinelli di Roma, il 26 e 27 marzo, con il suo nuovo show “Spettacolare (voce del verbo)”, dove l'attrice alternerà il monologo dal vivo con inserti in video e proporrà maschere di repertorio ma anche nuovi personaggi: a partire dalla premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein in un’intervista doppia. Lo spettacolo è però anche un’analisi della società contemporanea e di tematiche che riguardano l’amore, la vita e i sentimenti. In scena dunque anche una Reggiani-Maria De Filippi, ma anche una Patty Pravo, emblema del diktat dell’eterna giovinezza.