Il Fantasanremo 2024 ha il suo regolamento. Il gioco abbinato al Festival che si svolge dal 6 al 10 febbraio, con migliaia di appassionati e concorrenti, dopo aver diffuso ieri le quotazioni dei cantanti oggi ha aperto le iscrizioni per la prossima edizione e ha chiarito regole e criteri per l'assegnazione dei punti. La base della competizione parallela al Festival diretto da Amadeus è la creazione di una squadra con 100 cantanti, compreso un capitano: per scegliere i 5 artisti, ognuno dei quali caratterizzato da una quotazione, si possono spendere in totale 100 Baudi. Ogni artista guadagnerà o perderà punti secondo i bonus e i malus previsti dal regolamento.

Il regolamento

Ecco le regole base del gioco, che potrebbero subire variazioni:

- Ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi per acquistare 5 degli artisti in gara

- È obbligatorio schierare una squadra di 5 artisti e nominare capitano uno di loro

- È possibile iscrivere la squadra entro lunedì 05 febbraio 2024 alle ore 23.59 (salvo proroghe)

- L'assegnazione dei bonus e dei malus si applica agli artisti a partire dal primo minuto del Festivàl di Sanremo fino al termine della diretta della serata finale (tutto ciò che avviene prima e dopo il Festival non verrà conteggiato)

- I bonus e i malus dell’ultima puntata dell’artista nominato capitano verranno raddoppiati

- Quando non espressamente specificato i bonus e i malus sono riferiti ad azioni compiute dall'artista o eventi che lo coinvolgono sul palco e/o in platea del Teatro Ariston durante le puntate del Festivàl

- Nella serata delle cover sarà considerato valido, al fine dell'assegnazione di bonus e malus relativi all'artista in gara, anche tutto ciò che riguarda gli eventuali ospiti annunciati che si esibiranno insieme all'artista stesso

- Nel caso in cui un artista in gara non potesse esibirsi per qualsiasi motivazione e venga quindi utilizzata un’esibizione pre-registrata valida ai fini della gara (vedi Irama Sanremo 2021) verranno comunque assegnati bonus e malus basandosi su tale registrazione

- Vince chi, terminata l'ultima puntata di Sanremo, ha totalizzato il maggior numero di punti.

I bonus e i malus

Tra le pieghe del regolamento, hanno un valore fondamentale i criteri in base a cui vengono assegnati e sottratti punti: sul sito del gioco, sono spiegati nel dettaglio i bonus e i malus.

Ovviamente, posizioni nelle classifiche parziali e in quella finale hanno un peso notevole: chi vince il Festival conquista 100 punti. Chi arriva ultimo, ne guadagna 30 in un sistema che premia la 'pecora nera'. In una graduatoria a scalare, dal secondo al 14esimo posto si conquista un bottino sempre più basso. La quindicesima posizione non dà diritto a bonus, dal 16esimo al 29esimo posto si perdono punti.

I punti legati ai premi assegnati dalla critica ovviamente dipendono dalla qualità delle performance. I 'Bonus Amarcord', invece, premiano iniziative peculiari: con gli occhiali da sole, si guadagnano 5 punti. Chi twerka ne conquista 10. Rubare una borsetta o un oggetto ad uno spettatore, come fece Piero Pelù, frutta 20 punti.

Tutto quello che succede sul palco può incidere sul bottino? Il cantante lascia il microfono con un teatrale mic drop? 20 punti. Chi azzarda una spaccata ne guadagna 25. Chi si esibisce con l'orchestra diretta da Beppe Vessicchio se ne prende 25. Un messaggio per la pace o contro la guerra vale 10 punti, come una parolaccia. Il jackpot, con 30 punti, si può conquistare tuffandosi sul palco, stimolando una fazzolettata in platea, guidando un trenino del pubblico o in caso di invasione del palco: un po' estremo, ma non si sa mai.