Tutto pronto per il Fantasanremo. Il gioco 'parallelo' al Festival di Sanremo 2024 sta per accendersi: da oggi sono disponibili le quotazioni dei cantanti in gara sul palco dell'Ariston e da domani sarà possibile iscriversi alla competizione con la creazione di squadre e leghe. La base del gioco prevede la creazione del team con 100 baudi a disposizione per la 'campagna acquisti' e per scegliere 5 degli artisti in gara.

Per formare una squadra (è possibile iscrivere la propria squadra, naturalmente, fino al giorno prima dell'inizio del festival) bisogna schierare 5 cantanti indicando un capitano. Il regolamento verrà esposto nel dettaglio domani, 27 dicembre, alle 12. In linea di massima, i criteri sono simili a quelli del fantacalcio, con 'bonus' e 'malus' che aggiungono o sottraggono punti in base a gesti e parole dei cantanti. Per le regole specifiche, bisogna aspettare ancora.

Intanto, ecco quanto valgono i cantanti nel fantamercato:

Alessandra Amoroso 23 baudi;

Alfa 20;

Angelina Mango 23;

Big Mama 17;

BNKR44 16;

Clara 16;

Dargen D'Amico 22;

Diodato 21;



Emma 23;

Fiorella Mannoia 20;

Fred De Palma 19;

Geolier 22;

Ghali 20;

Il tre 17;

Il Volo 20;

Irama 19;

La Sad 19;

Loredana Bertè 19;

Mahmood 21;

Mannini 17;

Mr.Rain 21;

Negramaro 22;

Renga e Nek 20;

Ricchi e Poveri 18;

Rose Villain 19;

Sangiovanni 21;

Santi Francesi 16;

The Kolors 22.