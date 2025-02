Finisce Sanremo 2025 e oltre alla classifica ufficiale del festival, c'è attesa per scoprire i vincitori del FantaSanremo, il fantasy game sul festival della canzone italiana che ha generato una competizione parallela. A fine festival infatti ci saranno due classifiche da scoprire: quella dei 'big' che hanno ottenuto più punti al gioco e quella dei fantallenatori e delle fantallenatrici che hanno schierato le migliori squadre in queste cinque serate. Per conoscerle però ci sarà da aspettare.

Finora ogni mattina sull'app ufficiale sono stati aggiornati i punteggi dei cantanti in base ai bonus e i malus ricevuti la sera precedente. Domenica mattina però i giocatori non troveranno aggiornati i punteggi delle proprie squadre a seguito della finale di Sanremo e quindi non potranno immediatamente sapere chi sarà arrivato in testa nelle leghe a cui hanno partecipato. Bisognerà attendere la diretta Instagram del profilo ufficiale del fantasy game, intorno alle 21 di domenica 16 febbraio: solo dopo l'annuncio delle classifiche e dei vincitori da parte degli organizzatori del FantaSanremo, anche i risultati in app verranno aggiornati.