“Oniricon è il sogno, l'immaginazione. Credo non ci sia tema migliore per far lavorare i creativi. Le creazioni di questa serata sono meravigliose, molto oniriche”. È il commento di Laura Gramigna, direttore Accademia del lusso Roma, a margine della sesta edizione della sfilata-evento ‘Fashion&Talents’ organizzata da università eCampus e Accademia del Lusso in Piazza di Spagna a Roma, che quest’anno ha come tema “Oniricon”, per celebrare Federico Fellini.