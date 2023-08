Fazio: ''Finalmente ci hanno restituito i marchi e possiamo riaprire i social di 'Ctcf'''

"Finalmente ci hanno restituito i nostri marchi e dunque possiamo riaprire i nostri social''. Lo annuncia in un video pubblicato su Instagram Fabio Fazio, che la scorsa settimana si era lamentano per i profili della trasmissione 'Che Tempo Che Fa' ''impropriamente oscurati''. ''Mi dicono dei finti giovani che però dovete fare il re following quindi nuovamente seguirci come se fosse la prima volta - spiega Fazio - non so perché ma queste diavolerie funzionano così''. Il conduttore si dice ''molto contento'' di poter riprendere il dialogo con voi i propri telespettatori ma precisa che ''purtroppo non ci sono i follower che avevamo prima né i contenuti'' e ''ciò non giova a nessuno'', ribadisce: ''vediamo come si evolve la vicenda ma intanto benvenuti a tutti'', conclude Fazio.

(di Alisa Toaff)