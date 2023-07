Fedez sul tatuaggio dedicato a Vittoria: "L’ho voluto io così, rispecchia la sua anima"

Fedez replica alle critiche per il tatuaggio della figlia Vittoria che si è fatto sulla gamba sinistra. "L'ho voluto io così", ha spiegato il rapper e giudice di X Factor rispondendo ai followers che non hanno gradito il ritratto della piccola. "Amici, non siate cattivi. L'ho voluto io così, poi è la foto che è stramba, il tatuaggio è bello, è la Vitto", dice mostrando da vicino il disegno in un video sulle storie di Instagram. E scherzando aggiunge: "E' vero, non rispecchia la bellezza di Vittoria, ma rispecchia la sua anima".

Fedez ha mostrato l’ultima opera del suo tatuatore con il commento: "Trovate qualcuno che vi guardi con lo stesso amore con cui mi guarda mia figlia... E poi tatuatevelo". Ma le reazioni dei fan non sono state gratificanti. "Fossi in te denuncerei il tatuatore", ha scritto uno. "Tua figlia è di gran lunga molto più graziosa! Non le ha reso giustizia", si legge in un altro commento. Mentre un altro fa riferimento allo strappo tra Fedez e Luis Sal: "Litigherà anche con la figlia dopo questo tatuaggio".

Tra i commenti più gentili ci sono le risate dei più, compresa la moglie Chiara Ferragni che non ha potuto trattenere un emblematico “ahahahah”.