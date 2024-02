Il giudice ha ritenuto che il Codacons e Carlo Rienzi siano legittimati a costituirsi parte civile e quindi che abbiano subito un danno e ha rinviato l'udienza al 6 maggio alle ore 13.30 perché Fedez ha chiesto di essere interrogato''. E' quanto apprende l'Adnkronos sull'udienza che si è tenuta stamattina dinanzi al Gup del Tribunale di Roma, Marisa Mosetti, per decidere sul rinvio a giudizio di Fedez per il reato di calunnia ai danni del Codacons. Al centro della vicenda - come spiega il Codacons in una nota - le accuse mosse dal rapper all'associazione dei consumatori circa un presunto banner ingannevole, pubblicato nel 2020 sul sito del Codacons in tema di Coronavirus, accuse ritenute del tutto illegittime e infondate dalla Procura di Roma che ha chiesto ora al Tribunale di processare Fedez per calunnia. ''Il 6 maggio - spiega il Codacons - verrà sentito Fedez e poi si deciderà sul rinvio a giudizio. Il rapper quindi si presenterà in tribunale per essere sottoposto alle domande degli avvocati, ovviamente anche del nostro, Claudio Coratella'', conclude.

(di Alisa Toaff)