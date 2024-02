"Ecco perché ce l'ho con Selvaggia Lucarelli". Fedez sbotta nell'ultima puntata di Muschio Selvaggio e si sofferma a lungo sul "modus operandi" della blogger e scrittrice. Ospite in studio è Matteo Mariotti, il giovane attaccato da uno squalo in Australia. Gli amici del ragazzo hanno avviato una raccolta fondi e Lucarelli ha acceso i riflettori sulla campagna di beneficenza, evidenziando l'assenza di trasparenza in relazione alla destinazione delle risorse raccolte. La blogger tra dicembre e gennaio si è soffermata in modo particolare sul 'caso pandoro Balocco' e sulle operazioni di beneficenza di Chiara Ferragni, moglie di Fedez, ora al centro anche di un'inchiesta della procura di Milano.

"Quando ha fatto un'inchiesta sulle mie uova di Pasqua, mi ha accusato di aver compiuto cose poco trasparenti e ha contattato l'azienda produttrice delle uova di Pasqua. Per deontologia, un giornalista avrebbe dovuto sentire anche me o una persona che mi rappresenta. Lei non lo ha fatto, quando glielo ho fatto notare mi ha detto che non era tenuta a sentirmi e ha detto che avevo cambiato le cose in corsa...", dice Fedez in un passaggio della puntata.

"Non parlo del caso Balocco-Ferragni, non sono incazzato con Selvaggia Lucarelli per questo caso. Su alcune cose non posso parlare perché non riguardano direttamente me, non posso sovradeterminare mia moglie in questo caso. Sarei il peggior avvocato difensore", prosegue il rapper. "Selvaggia Lucarelli parla da anni della mia famiglia e di me, c'è una cosa che mi ha fatto particolarmente male. Ha una collega con cui ha fatto dei podcast e questa collega un giorno ha scritto che sono guarito da un cancro in 10 giorni perché sono ricco... Lo stesso cancro che ha ammazzato Steve Jobs, per dire...", dice facendo riferimento al tumore al pancreas che lo ha colpito. "Questa cosa mi ha fatto veramente male, la gente è venuta a dirmi 'sei ricco, devi stare zitto'. Selvaggia Lucarelli poteva dire che la collega poteva evitare o poteva stare in silenzio, invece ha deciso di difenderla. Se sono di parte, è più per questo motivo che per il caso Balocco", aggiunge.