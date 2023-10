Fedez domenica 29 ottobre sarà ospite a 'Che Tempo che fa' sul Nove. Il rapper ricambia il favore dopo che il 23 ottobre Fabio Fazio era stato ospite del podcast 'Muschio selvaggio' condotto da Fedez e Davide Marra. A dare la notizia il programma sui suoi profili social. E' uno sgarbo alla Rai? "Ma quando mai - dice Fazio all'Adnkronos - Ma siamo pazzi? Ho fatto con lui 'Muschio Selvaggio'. Dopodiché da me Fedez è sempre venuto", conclude il conduttore che nelle prime due puntate sul Nove ha fatto registrare un boom di ascolti.

Fedez e la Rai

Il rapporto tra Fedez e la Rai è tornato sotto i riflettori durante le ultime settimane. Il rapper avrebbero dovuto partecipare ad una puntata di Belve, il programma che Francesca Fagnani ha condotto su Raidue. Da viale Mazzini è arrivato però lo stop, in una situazione caratterizzata anche dai problemi di salute con cui ha dovuto fare i conti l'artista, ricoverato per circa una settimana al Fatebenefratelli di Milano per un'emorragia provocata da due ulcere.

"Io auguro a Fedez anche una pronta e definitiva guarigione e sono profondamente dispiaciuto che la decisione editoriale presa dalla Rai, di oltre dieci giorni fa, sia esplosa strumentalmente durante il suo ricovero", ha detto all'inizio d'ottobre l'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio. "Il problema - ha chiarito l'ad - non è riferito alla presenza retribuita o gratuita. La decisione è legata a una valutazione di opportunità riferita alle ultime sue presenze in Rai, sia per il primo maggio che per l'ultimo Sanremo e ad affermazioni nei confronti dell'azienda che necessitano tempi ulteriori per ritrovarsi in un rapporto e clima diverso e più sereno".

Due giorni fa Fedez, nella presentazione dei Live di X Factor 2023 in onda su Sky, ha spiegato l'evoluzione del rapporto con la Rai: "Posso dire serenamente che mi sono sentito con l'ad (Roberto Sergio, ndr) e ho avuto conversazione molto piacevole, in cui ci siamo confrontati e ci siamo chiariti. Non so quale sia la posizione della Rai attualmente, ma mi è piaciuto ricevere una chiamata dall'Ad e avere conversazione civile con lui, una cosa inaspettata", ha aggiunto.