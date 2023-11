"Una doccia grande come la mia prima casa presa in affitto". I Ferragnez cambiano casa. Il trasloco di Fedez e Chiara Ferragni diventa l'occasione per una serie di video 'spoiler' che il rapper pubblica sul proprio profilo Instagram dopo un 'tour notturno'.

"Piano di sotto e due piani di sopra... Una doccia grande come la mia prima casa presa in affitto", dice inquadrando una parte di uno dei bagni. "Il pezzo forte della casa riguarda questa splendida donna che ho sposato: ha deciso di non fare una cabina armadio ma ha deciso di costruire La Rinascente in casa... Guardate fino a dove arriva... Posso fare una piccola corsa? Ho il fiatone...", dice mostrando in parte l'area allestita dalla moglie per abiti e scarpe. Non manca il contributo del cane Paloma, che battezza il nuovo parquet: "Non lo diciamo però..."