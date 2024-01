Fedez e Giuseppe Cruciani insieme. Il rapper e il giornalista su Instagram preannunciano un'iniziativa comune senza svelare i dettagli. Fedez, con Mr. Marra, conduce il podcast Mucchio Selvaggio. Da solo, è attivo con altri progetti. Cruciani è 'da sempre' il conduttore di La Zanzara, la trasmissione che da anni domina il pomeriggio di Radio24. Troveranno un punto di incontro? "Non ora, ma presto", dice Fedez in una storia su Instagram in compagnia di Cruciani.

"Se non ora, quando? Diceva qualcuno...", fa eco il giornalista. "Non tanti saranno felici di questa cosa", dice il rapper, prevedendo eventuali reazioni. "Pochi... Ma tanti aspettano questa cosa", commenta il giornalista. "Tanti aspettano. In pochi saranno felici", la chiosa di Fedez.