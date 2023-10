J-Ax al posto di Fedez tra i giudici di X Factor 2023. "Io non so chi mette in giro 'ste voci ma visto che non smentiscono loro ci penso io. Non sostituisco Fedez a X Factor", dice oggi il membro degli Articolo 31, nelle storie di Instagram, smentendo categoricamente i rumors secondo cui potrebbe sostituire l'amico e collega come coach di 'X Factor', nel caso in cui Fedez non si ristabilisse in tempo per la partenza della fase live del talent show di Sky. Fedez, ricoverato la scorsa settimana per l'emorragia interna provocata da due ulcere, è stato dimesso nel pomeriggio di oggi dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Il rapper ha lasciato il nosocomio dopo l'esito degli ultimi esami e ha fatto ritorno a casa. "P.S. Rimettiti preso Fede", conclude J-Ax.