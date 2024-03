Fedez è un alieno. Parola di Red Ronnie. La 'diagnosi' si concretizza nella puntata di Muschio Selvaggio, il podcast che Fedez conduce con Mr Marra. Gli ospiti nella puntata pubblicata oggi, su complotti e scienza, sono Red Ronnie e Barbascura, schierati ai poli opposti del dibattito. Red Ronnie, molto presente online con teorie discusse e discutibili, nel dibattito tocca il tema degli alieni e chiama direttamente in causa il rapper. "Ti sei chiesto perché sei diventato così famoso?", chiede l'ospite. "Ti prego, dimmi che sono un alieno", chiede Fedez.

"Certo! Secondo te, un ragazzino che diventa così famoso, con tutti i giornali che parlano di lui... Secondo te, perché?", incalza l'ospite. "E perché non lo so?", continua a incalzare Fedez, alla ricerca di 'risposte'. "Perché ci hanno tolto la memoria, come dice Battiato. Sei uno che fa risultati incredibili nonostante faccia di tutto per rovinarli", il 'verbo' di Red Ronnie. "Quindi posso fare qualsiasi cagata e rimanere al top?", azzarda Fedez tra le risate dello studio. "Beh no, c'è un limite... Tu hai il potere: se ci sono tanti coglioni che ci stanno ad ascoltare, non hai un potere?", la chiosa ironica di Red ROnnie