Fedez non sarà ospite del nuovo programma di Alessandro Cattelan previsto per la prima serata su Rai2. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, il rapper non parteciperà alla prima puntata di 'Da vicino nessuno è normale', fissata per lunedì 20 maggio. La notizia era stata anticipata ieri da davidemaggio.it secondo cui, inizialmente, il rapper doveva essere uno degli ospiti di punta del programma, ma a far saltare tutto sarebbe stato il presunto coinvolgimento dell'artista nell’ambito dell’indagine relativa al pestaggio di Cristiano Iovino.

Fedez, in occasione del Salone del libro di Torino, ha smentito di essere coinvolto nella vicenda, ma la sua iscrizione nel registro degli indagati per rissa, lesioni e percosse in concorso, pare abbia portato alla decisione della produzione di escluderlo dal programma.