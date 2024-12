Da qualche settimana Fedez esce con una giovane donna che non vuole apparire e si copre il volto. Chi è? Le foto pubblicate in esclusiva dal settimanale 'Chi' rimbalzano on line, tra la curiosità dei fan.

Fedez, in questi anni, è stato un libro aperto, si legge su 'Chi', ha raccontato quasi tutto della sua vita, anche i momenti dolorosi come la malattia e la depressione. Da qualche settimana, però, il rapper frequenta una ragazza misteriosa. Pochi giorni fa ha postato la foto di una cena da Cracco dove si vedeva chiaramente una mano femminile, ma nulla di più. In queste foto esce da Casa Cipriani e, dopo aver mandato un’amica a perlustrare la zona e aver saputo che c’era un fotografo, va via dal locale con la ragazza che nasconde il viso dietro una sciarpa.

Sale sulla Ferrari e si dirige con lei a casa. Della ragazza che vediamo in queste immagini sappiamo, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, che è molto giovane e non è famosa. Fedez, intanto, è tornato sulla scena inaugurando il nuovo podcast dal nome 'Pulp podcast', e ospite del format 'Real Talk' ha lanciato stoccate in rime rap sia alla ex moglie (''chi perde un marito trova un patrimonio) ma anche all'ex socio Luis Sal, Myrta Merlino e altri. Fedez è stato anche annunciato domenica scorsa da Carlo Conti tra i big in gara a Sanremo 2025.