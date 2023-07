Fedez segnala a polizia parcheggiatore abusivo a Milano

Fedez ha segnalato un parcheggiatore abusivo. Come si legge su Repubblica.it, dopo averlo visto girare tra le auto, indicare agli automobilisti in arrivo dove posteggiare e poi chiedere loro soldi con una certa insistenza, l'artista e la sua assistente personale hanno allertato la polizia che è intervenuta e ha denunciato il parcheggiatore abusivo. È accaduto ieri in via Doria, in zona Stazione Centrale a Milano.

Quando la volante dell'ufficio prevenzione generale della questura è arrivata sul posto lo ha trovato con banconote di piccolo taglio nel marsupio e un libretto nel borsello con un elenco di targhe di auto, corrispondenti a quelle posteggiate in via Doria. È stato sanzionato e denunciato - perché recidivo - per esercizio abusivo della professione.

La notizia ha fatto subito il giro sui social dove c'è chi ha puntato il dito contro Fedez ('Bravo, forte con i deboli!', 'Grandissimo Fedez che denuncia un senza fissa dimora, che uomo') e chi invece si è schierato dalla parte del rapper ('Perché state difendendo i parcheggiatori abusivi?', 'Non capisco perché i commenti contro Fedez, probabilmente non vi hanno mai rigato la macchina per non aver pagato un parcheggio gratuito a un coglione che improvvisamente lo rende a pagamento').