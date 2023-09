"Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un'emorragia interna. Mi hanno salvato la vita". Fedez, dal suo profilo Instagram, conferma le news secondo cui è ricoverato in ospedale. La moglie Chiara Ferragni ieri è rientrata da Parigi, dove si trovava per la Fashion Week.

"Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti", scrive il rapper che, secondo quanto apprende l'Adnkronos, sarebbe ricoverato da ieri nel reparto di chirurgia dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano (Asst Fatebenefratelli Sacco.

"Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un'emorragia interna", spiega l'artista. "Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio", aggiunge. "Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita", scrive Fedez.

Il messaggio arrova dopo 24 ore di preoccupazione per la salute del rapper, che a marzo del 2022 è stato operato per un tumore neuroendocrino al pancreas. Il primo segnale lo ha dato la moglie di Fedez, Chiara Ferragni, rientrata all'improvviso da Parigi per "un'emergenza". L'imprenditrice digitale è tornata improvvisamente a Milano da Parigi, dove si trovava per la Fashion Week in calendario nella capitale francese.

Nelle stesse ore su Twitch è intervenuto Mr Marra, che conduce con Fedez il podcast Muschio Selvaggio: durante una live su Twitch si è rivolto agli ascoltatori e ha chiesto loro di mandare un abbraccio a Fedez. "E non dico altro", ha aggiunto il dj. Un altro tassello dopo l'assenza del marito di Chiara Ferragni al mega evento organizzato da Marracash a Milano, a cui hanno preso parte i rapper più noti della scena italiana.