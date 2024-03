Il rapper sceglie il programma di Rai2 per raccontarsi tra sentimenti e affari dopo il 'no' dell'autunno scorso

Fedez sarà ospite a 'Belve' di Francesca Fagnani. L'indiscrezione, anticipata dal settimanale 'Oggi', viene confermata all'Adnkronos da ambienti Rai. La tv di Stato, lo scorso autunno, aveva bloccato l'ospitata del rapper milanese dalla Fagnani, aveva spiegato l'Ad Roberto Sergio, per una "decisione è legata ad una valutazione di opportunità riferita alle ultime sue (di Fedez, ndr) presenze in Rai, sia per il primo maggio che per l'ultimo Sanremo e ad affermazioni nei confronti dell’azienda che necessitano tempi ulteriori per ritrovarsi in un rapporto e clima diverso e più sereno''.

Tutto superato quindi tra la Rai e Fedez che sceglie il programma della Fagnani per raccontarsi tra sentimenti e affari, dopo la presunta crisi del suo matrimonio con Chiara Ferragni. Ancora non è stata decisa, apprende ancora l'Adnkronos, la data esatta dell'intervista. Il programma riparte il 2 aprile sempre su Rai2. (di Alisa Toaff)