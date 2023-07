Ferragnez a Portofino tra hotel e barca, su Instagram c'è chi non apprezza - Video

Chiara Ferragni e Fedez a Portofino per una breve fuga romantica tra hotel di lusso, colazione con focaccia, gita in barca e cena in terrazza vista mare. La popolare influencer ha mostrato i dettagli del weekend condividendo un video che ritrae alcuni momenti nella cittadina ligure. Non tutto però sembra piacere ai follower di Fedez. Tra i tanti commenti ad uno dei post del rapper, spiccano reazioni 'poco calorose', tra 'basta', 'noiosi' e 'andate a lavorare'.