Festa del Cinema di Roma, Michele Riondino: "La vendetta ha sconfinato, in Palestina e nel resto del mondo" - Video

La vendetta è uno dei temi al centro de 'Il conte di Montecristo', la serie evento Rai in anteprima alla 19ma edizione della Festa del Cinema di Roma. "Quello che succede nel mondo ci fa capire che la vendetta è un piatto che viene servito fin troppo. Quello che sta succedendo in Palestina ne è un esempio, è frutto di una sete di vendetta che ha sconfinato", dice Michele Riondino, nel cast al fianco di Sam Clafin e Jeremy Irons, all'Adnkronos.

Per il regista di 'Palazzina Laf' "la vendetta ci mette di fronte ad una verità, che è quella di avere a che fare con se stessi: per consumarla bisogna scendere nel profondo di noi stessi e tirar fuori il peggio per poter essere più cattivi, più violenti, per colpire meglio. Questo non è bello, cerchiamo di evitarla e razionalizzare", spiega Riondino, che ha sfilato sul red carpet con un nuovo colore di capelli. Nuovo look, nuovo film? "Sì", risponde l'attore.