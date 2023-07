Ficarra e Picone al 'Tuscia Film Fest' di Viterbo tra ironia e amarcord

Ironia e divertimento all'ombra della loggia del Palazzo dei Papi di Viterbo, con Salvo Ficarra e Valentino Picone che hanno concluso gli appuntamenti del Tuscia Film Fest nella città laziale presentando 'La stranezza' di Roberto Andò, pellicola vincitrice di quattro David di Donatello che li ha visti coprotagonisti insieme a Toni Servillo. Il film, ambientato in Sicilia nel 1920, narra di un immaginario incontro tra Luigi Pirandello (Servillo) e due teatranti amatoriali (Ficarra e Picone).

Un film "particolarissimo" secondo Ficarra, interpretato dal duo di attori anche "per uscire fuori dagli schemi senza farsi ingabbiare in categorie ed etichette", spinti dalla "voglia di osare". Anche Picone ha sottolineato "il coraggio di Roberto Andò" perché "fare Pirandello, parlare di teatro al cinema era una vera e propria scommessa che è stata vinta ma che all'inizio comportava dei rischi".

Tra i due attori e il pubblico che gremiva piazza San Lorenzo è stato feeling immediato, in una serata di battute, progetti (è in fase di realizzazione 'Santocielo', il loro prossimo film che uscirà a Natale) e momenti di amarcord, come quando i due attori hanno rievocato il loro primo incontro casuale che è stato all'origine di un sodalizio che dura ininterrotto ormai da 30 anni.

Dopo nove giornate di proiezioni e incontri a Viterbo, l’estate del cinema del Tuscia Film Fest si sposterà ora in alcune delle location più suggestive della provincia. Oggi a Civita di Bagnoregio sarà inaugurata la mostra 'Sorrentino’s Stories. Fotografie di Gianni Fiorito', che sarà ospitata dal Museo Geologico di Palazzo Alemanni fino al 7 gennaio del prossimo anno Da 'L’uomo in più' fino a 'È stata la mano di Dio', da 'La grande bellezza' alle serie televisive 'The Young Pope' e 'The New Pope': il racconto di oltre venti anni di carriera attraverso gli scatti dello storico fotografo di scena del regista napoletano. Un percorso di sessantuno foto che partirà dai personaggi, per passare ai luoghi, ai set e ai backstage delle opere di Paolo Sorrentino.

Venerdì 21 luglio al Museo dei Portici di Viterbo sarà inaugurata la mostra 'Tuscia, la terra del cinema', un’esposizione che narrerà con foto e video la storia del rapporto tra grande schermo e la provincia di Viterbo. Il 25 e il 26 luglio ci si sposterà poi a Soriano nel Cimino per una due giorni dedicata al rapporto tra la provincia di Viterbo e cinema italiano e internazionale. Il Sacro Bosco di Bomarzo ospiterà sabato 5 agosto la proiezione speciale di 'Bones and all' di Luca Guadagnino - che sarà ospite della serata nell’arena allestita nella zona del Tempio - e una passeggiata/racconto sulle orme di Vicino Orsini con protagonista Stefano Fresi.

Infine mercoledì 23 agosto, grazie alla partnership con il Consorzio Teatro Tuscia, appuntamento al teatro romano di Ferento di Viterbo con il concerto The Magical Music of Harry Potter della Magical Film Orchestra. Le prevendite dell’arena di Piazza San Lorenzo a Viterbo e della proiezione speciale del Sacro Bosco di Bomarzo sono disponibili sul sito del Tuscia Film Fest e presso il Museo Colle del Duomo e del Museo dei Portici di Viterbo. Il Tuscia Film Fest è organizzato dall’Associazione Cineclub del Genio di Viterbo in collaborazione con l’Italian Film Festival Berlin. Tra i partner istituzionali e non della manifestazione: MiC - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Lazio, Comune di Viterbo, Ance Viterbo, Confartigianato Imprese Viterbo, Comune di Bagnoregio, Casa Civita, Comune di Soriano nel Cimino, Sacro Bosco di Bomarzo, In arte Vicino, Teatro Romano di Ferento.